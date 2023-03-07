القسام تنعى اثنين من مجاهديها في جنين

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام شهداء جنين والذي ارتقوا مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.



ونعت الكتائب في بيانها العسكري شهيدها القسامي البطل عبد الفتاح خروشه "أبو خالد" منفذ عملية حوارة التي قتل فيها اثنان من مجرمي المغتصبين، مؤكدةً بأنها جاَءت رداً ودفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين المجرمين، كما نعت الكتائب الشهيد القسامي البطل/ معتصم صباغ ابن مخيم جنين الإباء.



وقالت الكتائب: "ندعو كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا".