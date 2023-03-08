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هنية يهنئ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء القطري

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

غزة- الرسالة نت

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برقية تهنئة إلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتعيينه رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية لدولة قطر.

وقال رئيس الحركة في رسالته "إنه لمن دواعي سرورنا، في قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن نتقدم من معاليكم بالتهنئة على الثقة التي أولاها لكم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتكليفكم رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية، مضيفًا "وإننا إذ نبارك لكم هذه الثقة، نبارك للشعب القطري الشقيق هذا الاختيار".

وجدد رئيس الحركة الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على جهودها ومواقفها وعطائها للشعب الفلسطيني ودعم قضيته وتعزيز صموده.

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https://alresalah.ps/p/279084

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حماس قطر

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