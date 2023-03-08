آبل تطلق آيفون 14 بلون جديد

أعلنت شركة أبل الأميركية عن إطلاق نسخة من هاتف "آيفون 14" و"آيفون 14 بلس" باللون الأصفر الجديد، مشيرة إلى أنها أضافته إلى تشكيلة الألوان التي يصدر بها هاتفها الشهير.

واجهة درع السيراميك المتينة

وقالت الشركة إنها صممت أجهزة آيفون 13 وآيفون 13 بلس بشكل لتدوم، من خلال واجهة درع السيراميك المتينة، مع تصميم داخلي محدّث لتقديم أداء أعلى وصيانة أسهل، وعمر البطارية عالٍ، حيث يوفر آيفون 14 بلس أطول عمر بطارية في جهاز آيفون على الإطلاق.

يأتي اللون الأصفر لنسخ آيفون 14 وآيفون 14 بلس، بينما لن تكون هناك نسخ من الهاتف ذي المستوى برو وبرو ماكس، في الوقت الذي كان آخر إصدار اللون الاصفر في سلسلة رقم11 من الهاتف الأكثر شهرة عالمياً، حيث تسعى الشركة لزيادة المبيعات من خلال إطلاق لون جديد كما جرت العادة بشكل سنوي.

ميزة طوارئ إس أو إس

ويشمل كلا الموديلين نظام كاميرا مزدوجة لصور وفيديوهات رائعة، مع شريحة "بايونك إيه 15"، وقدرات للأمان تشمل ميزة طوارئ إس أو إس عبر القمر الصناعي وميزة اكتشاف الاصطدام، مبينة أنها تتيح آيفون الأصفر الجديد للطلب المسبق اعتباراً من الجمعة المقبل، على أن يتوفر بدءاً من الثلاثاء 14 مارس (آذار) الحالي.

مقاوم للماء والغبار

وهاتف آيفون 14 يأتي بمقاس 6.1 بوصة في حين تأتي نسخة "بلس" بمقاس 6.7 بوصة بتصميم من الألومنيوم فائق الجودة كالمستخدم في مجال الطيران والفضاء مع مقاومة للماء والغبار، علاوة على غطاء درع السيراميك الأمامي الأقوى من زجاج أي هاتف ذكي آخر، والذي يحمي "آيفون" من انسكاب السوائل المعروفة والحوادث.

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