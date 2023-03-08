الناشطة حمد: الحاضنة الشعبية هي الرافد لمقاومة الاحتلال بالضفة حتى التحرير

أكدت الناشطة السياسية سمر حمد، على أن المقاومة تولد من رحم الشعب، والحاضنة الشعبية هي الضامن لاستمرار النضال، والرافد للشباب المقاوم.

ودعت حمد شعبنا الفلسطيني إلى احتضان الحالة النضالية بدعمها والوقوف معها صفا واحدا بشتى الأساليب والسبل المتاحة.

وقالت: "إن للحاضنة الشعبية الدور الأكبر في تصدير مقاومة الشعب الفلسطيني للعالم، وإثبات تبني شعبنا لهذا الخيار".

وشددت على أن "الشعب الفلسطيني اختار طريقا كتب عليه، وهو المقاومة ومواصلة النضال حتى تحقيق الآمال بالتحرر".

وأضافت: "ينبغي لكل فلسطيني أن يكون له دور في نصرة قضيته الكبرى فلسطين، وأن لا يسمح لآلة العزل والتحييد أن تنال من عزيمته وتفصله عن واقع شعبه المحتل ومقاومته".

وشاركت جماهير غفيرة، اليوم الأربعاء، في مسيرة تشييع جثمان منفذ عملية حوارة البطولية الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بمحافظة نابلس، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

ورغم قمع أجهزة أمن السلطة لمشيعي الشهيد خروشة في نابلس، إلا أن مسيرة التشييع شهدت مشاركة جماهيرية واسعة، وانطلقت هتافات مطالبة بتواصل عمليات المقاومة والانتقام لدماء الشهداء.

كما شيعت جماهير غفيرة في جنين، جثامين شهدائها الخمسة الذين ارتقوا خلال اشتباك مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، أمس الثلاثاء، بينهم الشهيد القسامي معتصم صباغ.