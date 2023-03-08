القيادي جبارين: معركة الأسرى لن تبقى داخل السجون وسنفديهم بكل ما نملك  

أكد القيادي زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، أن المعركة التي يستعد الأسرى لخوضها مع السجان، لن تبقى داخل السجون، وسيفديهم الشعب الفلسطيني بكل ما يملك.

ووجه جبارين رسالة تحذير للوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" وحكومته الفاشية، بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيكونون الدرع للأسرى، ولن يسلموهم ل"بن غفير" و"الحكومة الفاشية"، داعياً الشعب الفلسطيني للاستعداد للمعركة مع المحتل.

وأكد جبارين أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، ويثبت كل يوم للاحتلال إصراره على الحرية وتحرير أسراه، ولن يقف أي ثمن أمام تحقيق ذلك.

وأَضاف:" نحن شعب حر أبي، وسنستمر بالمقاومة والجهاد حتى رحيل الكيان المحتل عن أرضنا، ولدينا الإيمان واليقين لدفع كل ما نملك من دمائنا وأموالنا لإنهاء الاحتلال".

وأشار إلى أن الأرض الفلسطينية لا يمكن أن تقبل أمثال المجرمين "سموترتيش" و"بن غفير"، أن الاحتلال لا بد أن ينتهي.

وأوضح أن مشاركة عشرات الآلاف في تشييع الشهداء بالضفة استفتاء على خيار المقاومة، وتعبير عن الرفض الشعبي لاعتداء أجهزة السلطة على موكب الشهيد عبد الفتاح خروشة.

وقال جبارين إن الشعب الفلسطيني يمتلك اليقين والوعي بالنصر، رغم الصعوبات داخل السجون وخارجها ولن يبخل بالتضحيات لأجل فلسطين، رغم المتخاذلين والمخططات التي جرت في العقبة.