مقتل مواطن بشجار عائلي في تفوح بالخليل

قتل مواطن مساء الأربعاء، بشجار عائلي وقع في قرية تفوح، في محافظة الخليل بالضفة المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، :"إن مواطنا يبلغ من العمر (37 عاماً) قتل متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الرأس خلال شجار عائلي وقع ببلدة تفوح غرب مدينة الخليل".

وأضاف في بيان مقتضب أن الأجهزة الأمنية انتشرت في البلدة وقبضت على عدد من المشتبه فيهم.

وقررت مديرية التربية والتعليم تعليق الدوام غداً الخميس، في جميع مدارس بلدة تفوح حفاظاً على السلم الأهلي.

وشهدت البلدة مساء اليوم حالة من الفلتان الأمني وتبادل إطلاق النار وتخريب الممتلكات على خلفية شجار عائلي، وسط غياب للأجهزة الأمنية.