إصابة شاب واعتقالات خلال اقتحامات للاحتلال بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أصيب خلالها شاب.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين جهاد شلبي من بلدة السيلة الحارثية، ومحمد شعبان من بلدة اليامون، بعد مداهمة منزليهما والعبث بهما.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، أدت لإصابة شاب بالرصاص في رأسه وجروحه مستقرة.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر الشاب بهاء فايز سلاطنة بعد محاصرة منزله لساعتين وتحطيمه بالكامل في بلدة جبع قضاء جنين، وارتقاء 3 شهداء.

واغتالت قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أحمد حمايل عقب اقتحام منزل في بلدة بيتا جنوبًا، والشاب محمد علاوي عقب اقتحام منزله في بلدة سبسطية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية رنتيس شمال غرب رام الله، واعتقلت المحرر سعد وهدان عقب تفتيش منزله.

وطالت الاعتقالات الشاب محمد هارون جرادات خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة.