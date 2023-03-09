القناة 12: قمع السلطة لجنازة خروشة جزء من تفاهمات لقاء العقبة الأمني

أكد مراسل القناة 12 العبرية نير دفوري، أن قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس هو جزء من تفاهمات اجتماع العقبة الأمني.

وذكر الصحفي العبري أن قمع أجهزة السلطة مظاهر تأييد المقاومة هو جزء من تفاهمات الاجتماع الأمني الذي عقد الأسبوع الماضي في العقبة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لمراسل القناة، فإن السلطة الفلسطينية، حققت نجاحاً جزئياً بإنجاز تلك التفاهمات التي تنص على إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على شمال الضفة الغربية.

وقمعت أجهزة السلطة بوحشية جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة بمدينة نابلس، وقامت بإغراق الجنازة بقنابل الغاز وضرب المشاركين فيها بالهروات.

وأفاد شهود عيان أن عشرات العناصر من أجهزة السلطة هجمت على المشاركين في الجنازة، الأمر الذي إلى سقوط جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة، فيما أصيب بعد المواطنين بالاختناق ورضوض في أجسادهم.

هذا وعمت حالة من الغضب أوساط مدينة نابلس بفعل جريمة أجهزة السلطة، والتي تأتي بعد ساعات فقط من مجزرة الاحتلال في مخيم جنين والتي استشهد فيها خروشة.