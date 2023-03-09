جماهير جنين تشيّع جثامين ثلاثة مقاومين في بلدة جبع

شيعت جماهير غفيرة في جنين، ظهر اليوم الخميس، جثامين ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بعد أن اغتالتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار على مركبتهم، فجر اليوم.

وشاركت جموع كبيرة في موكب التشييع، وسط حضور لعدد من المقاومين والمسلحين، والتكبيرات والهتافات المنددة بجريمة الاحتلال.

وردد المشاركون هتافات: "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و"نموت وتحيا فلسطين"، و"من جبع الأبية طلعت شمعة مضيوة" ".

ونعت حركة "حماس" شهداء جبع الثلاثة في مدينة جنين الشهيد المجاهد: سفيان عدنان إسماعيل الفاخوري (26 عامًا)، والشهيد المجاهد: أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا)، والشهيد المجاهد: نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية صباح اليوم، مؤكدة أن الرد على عملية الاغتيال لن يطول.

كما زفّت الحركة الشهيد الطفل وليد سعد داود نصار (14 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في جنين قبل يومين.

وأكدت أنّ عمليات الاغتيال والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في أنحاء أرضنا المحتلة لن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة، بل ستزيده قوّة وإصرارًا وعزيمة على مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى دحرهم عن أرضنا ومقدساتنا.