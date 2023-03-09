اكتشاف إصابة بـ(جنون البقر) في البرازيل تثير قلقا في مصر

أثار الإعلان عن اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر، في البرازيل، قلقا كبيرا في مصر، بسبب استيرادها كميات كبيرة من الأبقار البرازيلية، وسط دعوات لحظر الاستيراد من هناك.



وخلال الأيام القليلة الماضية، سارعت دول عديدة إلى وقف وارداتها من الأبقار البرازيلية، وذلك على خلفية اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر بولاية بارا، في 20 شباط/فبراير الماضي.



وتعليقا على حالة القلق المثارة في مصر بسبب استمرار استيراد اللحوم البرازيلية، قال رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، الدكتور إيهاب صابر، في تصريحات إعلامية، السبت، إنّ "مصر مستمرة في استيراد اللحوم البرازيلية". وأضاف أن "اللجنة العلمية قررت استمرار استيراد الحيوانات واللحوم وفقا للضوابط البيطرية الصحية الموضوعة والمتبعة، ولا داعي للقلق".





وبالتزامن مع ما نشر في المواقع والصحف العالمية، أكد صابر أن "حالة جنون البقر التي ظهرت في البرازيل على عِجل ذكر عمره 9 سنوات ليست بالخطيرة، لكنه خلل في دماغ الحيوان غير معد للحيوان أو الإنسان".



ويعرف مرض جنون البقر، بأنه التهاب الدماغ الإسفنجي البقري. وهو مرض قاتل رُبط بمرض دماغي قاتل كذلك يعاني منه البشر، يُعرف باسم مرض "كروتزفيلت جاكوب البديل" vCJD، بحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية.



يعتقد العلماء أن مرض جنون البقر ناتج عن البريونات, وهي نسخ خاطئة من البروتينات الطبيعية التي تجبر نظائرها بطريقة ما على اتخاذ شكل غير طبيعي يهاجم الدماغ والجهاز العصبي وتدمرهما تدريجيا.



ويعتقد أن تناول اللحوم الملوثة أو المنتجات الأخرى من الماشية المصابة بمرض جنون البقر، باستثناء منتجات الألبان، هي السبب وراء الإصابة بداء "كروتزفيلد جاكوب".



ويحدث ما يسمى بـ"مرض جنون البقر الكلاسيكي النمطي" والذي يعد الأكثر خطورة بسبب أكل الحيوانات لأعلاف ملوثة، بينما هناك نوع آخر يسمى "مرض جنون البقر غير النمطي" وهو شكل طبيعي من المرض، وفقا لموقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.





واكتُشف مرض جنون البقر لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1986. وتأثر حوالي 180 ألف رأس من الماشية في بريطانيا من جراء تفشي المرض، من عام 1986 إلى عام 2001، لينتشر بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا، ومن ثم إلى العديد من دول العالم، ما دمر المجتمعات الزراعية.



وعلى مدار السنوات، تم ذبح 4.5 ملايين رأس من الماشية لاحتواء انتشار المرض.



وأكدت وزارة الزراعة البرازيلية حالة إصابة بمرض جنون البقر في أواخر شباط/فبراير. وإعلان البرازيل، التي تعتبر أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، دفع العديد من الدول إلى تعليق استيراد اللحوم البرازيلية، وعلى رأسها الصين وتايلاند وإيران وروسيا والأردن.



وحاولت وزارة الزراعة البرازيلية، أن تطمئن دول العالم، الخميس، بإعلانها أن العدوى كانت "غير نمطية"، مستشهدة بتحقيق أجرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المصدر: عربي21