خاطر: عدوان الاحتلال على جنين محاولة فاشلة لإخماد لهيب المقاومة المشتعل بالضفة

قالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، إن عدوان الاحتلال على جنين صباح اليوم، هو محاولة فاشلة لإخماد لهيب المقاومة المشتعل في الضفة الغربية.



وبينت أن الاحتلال الصهيوني يسعى لوأد المقاومة في الضفة الغربية وإنهاء الحاضنة الشعبية لها.



وأكدت أن الاحتلال الصهيوني يهدف من خلال السياسة الدموية التي ينتهجها الحد من تصاعد المقاومة بالضفة الغربية.



وأشارت خاطر إلى أن السلطة تحارب المقاومة مع الاحتلال الصهيوني لأن ذلك يصب في مصلحتها.



وأوضحت أن السلطة تستمر في ملاحقة تلاحق تزامنًا مع تصعيد جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

واغتالت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

ونعت حركة "حماس" شهداء جبع الثلاثة، مؤكدة أن الرد على عملية الاغتيال لن يطول.

كما زفّت الحركة الشهيد الطفل وليد سعد داود نصار (14 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في جنين قبل يومين.

وأكدت أنّ عمليات الاغتيال والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في أنحاء أرضنا المحتلة لن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة، بل ستزيده قوّة وإصرارًا وعزيمة على مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى دحرهم عن أرضنا ومقدساتنا.