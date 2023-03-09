طالب 45 نائباً في الكونجرس الأمريكي الرئيس "جو بايدن" باتخاذ كل الاجراءات الدبلوماسية المتاحة لمنع الحكومة الإسرائيلية من ضم أراضٍ في الضفة الغربية.

وقال النواب الموقعون على الرسالة "نحن نسعى للحفاظ على حل الدولتين المتفاوض عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونشارك قلقنا الكبير من الضم الجزئي أو الكلي للأراضي في الضفة الغربية والتي ستكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المقبلة".

وبيّن النواب الأمريكيون في رسالتهم إلى "بايدن"، أنهم يشعرون بقلق كبير إزاء الوضع الأمني الهش في الضفة الغربية، وكذلك إلى التغييرات في هيكل القضاء الإسرائيلي.

وأشادت الرسالة بموقف "بايدن" الرافضة لأي إجراءات أحادية الجانب تقود إلى تصفية حل الدولتين.

وحث النواب في رسالتهم الرئيس "بايدن" على رفض أي إجراءات قد تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد حل الدولتين.

يشار أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة "بايدن" أكدت رفضها في عدة مناسبات لأي إجراءات تقوّض حل الدولتين.