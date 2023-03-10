القوى الوطنية والإسلامية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى أمام الصليب الأحمر بغزة

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أن الأسرى ماضون بخطواتهم ولن ترهبهم العقوبات أو التهديدات الصهيونية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار خلال خطبة الجمعة نظمتها القوى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة نصرة للأسرى، إن القوة التي تدعم الكيان دخلت اليوم في معارك متعددة.



وأضاف أن الاحتلال أسس دولته على حساب شعبنا، وضعفه أمام المقاومة يدلل على إساءة وجهه.



وشدد على أن المسجد الأقصى سيبقى محور الصراع بيننا وبين الكيان الصهيوني، وهو مقدمة واضحة على قرب معركة وعد الآخرة.



وأكد الزهار أن المقاومة الفلسطينية تضع غرسة تدلل أن معركة وعد الآخرة يمكن أن تتحق على أيد المقاوميين، كما أخرجتهم من غزة ستخرجهم من باقي مدننا.



وتابع "سيهرب الاحتلال ومستوطنيه من كل فلسطين، وهذه الأرض لا تتسع إلا لدولة واحدة، ونحن رجال هذه المعركة ونحن على أبواب معركة وعد الآخرة التي عنوانها دخول المسجد الأقصى وزوال كل الكيان".



وأشار إلى أنه يجب على الجميع أن يصطف إلى جانب المقاومة حتى نطرد هذا الاحتلال.