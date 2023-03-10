حماس تنعي الشهيد عبد الكريم الشيخ وتؤكد عزم شعبنا على مواصلة المقاومة

زفّت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، الشهيد المجاهد: عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا)، من قرية سنيريا، الذي ارتقى صباح اليوم الجمعة، برصاص مستوطن صهيوني قرب بؤرة "مزرعة دوروت" بين مدينتيْ سلفيت وقلقيلية.

وتقدمت الحركة بالتعزية لذوي الشهيد ومحبيه، مؤكدة أن شعبنا عازم على مواصلة المقاومة وتصعيدها في كل أنحاء أرضنا المحتلة، والحفاظ على وصية الشهداء.

وقالت إن المقاومة التي أوجعت المحتل في "تل أبيب" أمس لن تترك شعبنا لقمة سائغة للمحتل بل ستكون درعه الواقي وسيفه البتار حتى التحرير والعودة المظفرة قريبًا إن شاء الله.