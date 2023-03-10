أردوغان يوقع مرسوما يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في 14 مايو/أيار المقبل، معلنا أن تقديم موعد الانتخابات جاء استجابة لرغبة الشعب واستنادا للدستور.

وفي خطاب له اليوم عقب توقيع المرسوم، قال الرئيس التركي إن تقييما شاملا أجري لكيفية إجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة بالزلزال.

وعبر أردوغان عن انتقاده لتصريحات قادة المعارضة بشأن الزلزال وآثاره، وقال إنها كانت "صادمة وتظهر أنهم لا يعلمون شيئا عن واقع الأزمة" مضيفا أنها "تبرهن على محاولاتهم المستمرة لنشر الشائعات".

وقال الرئيس التركي إن هناك من يحاول استغلال الزلزال وآثاره في سياقات سياسية "لكن ذلك لن يؤثر على عزمنا وخططنا".

وأكد أن حكومته عملت منذ الساعات الأولى لحدوث الزلزال على البحث والإنقاذ وتفقد المدن المنكوبة، وأنها أعدت خططا للتعامل مع الكارثة ومختلف تداعياتها.

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تمكنت من رفع آثار الزلزال، وستكمل بناء 300 ألف منزل في عام واحد.

المصدر : الجزيرة