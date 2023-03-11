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بث مباشر| بدء مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة

مباشر| بدء مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة
مباشر| بدء مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة

الرسالة نت - غزة

بدأت مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة للعام الجاري 2022، والمقبل 2023، في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.

وقال الدكتور عادل الصوالحة مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، إن مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة لهذا العام والعام القادم في مركز رشاد الشوا بغزة، وهي قرعة علنية أمام جميع الحضور.

وأضاف: "سيتم الاقتراع على 2000 اسم من حجاج بيت الله الحرام، وللعام القادم 2400 حاج".

 
#مباشر مراسم إجراء قرعة الحج لموسمي 1444هـ و 1445 هــ

#مباشر مراسم إجراء قرعة الحج لموسمي 1444هـ و 1445 هــ

Posted by ‎وزارة الأوقاف والشئون الدينية فلسطين‎ on Saturday, March 11, 2023

 

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https://alresalah.ps/p/279228

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