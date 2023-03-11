الإفادة الكاملة للدكتور يوسف حجاج حول وفاة طبيب ياسر عرفات

نشر موقع أيقونة ثورة، إفادة الدكتور يوسف حجاج زميل الطبيب سعيد درس "الطريفي"، الذي أعلن عن وفاته بشقته بظروف غامضة قبل نحو تسعة أعوام، وذلك لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات أبو عمار.

وعثر على الطبيب الطريفي وهو طبيب الرئيس الراحل ياسر عرفات في حالة غيبوبة بمنزله صباح 14 مايو 2004، لينقل لمشفى الفرنساوي بالقدس ويعلن عن وفاته لاحقاً.

جلسة افادة الدكتور يوسف حجاج

بتاريخ 11 ــ 5 ــ 2013

توقيت الجلسة: الساعة 1:05 ظهرا

كاتب الإفادة الرائد الحقوقي غسان ابو الرب بحضور الاخ احمد الهندي ابو اكرم.

س : ما هو المؤهل العلمي ؟

ج : بكالوريوس طب اسنان .

س : كم عدد ابناءك ؟

ج : ولدين وثلاث بنات .

س : ما هو الانتماء التنظيمي ؟

ج : جبهه شعبيه .

س : ما هو رقم الجوال ؟

ج : 0599209558 .

س : ما هو عنوانك الحالي ؟

ج : رام الله ، الطيرة ، خلة العدس .

س : ما هو العنوان السابق ؟

ج : بجانب المقاطعة او خلف المقاطعة .

س : من أي جامعه تخرجت ؟

ج : من جامعة الجزائر شهر شباط 1979 .

س : ما هو عنوان عيادتك ؟

ج : دوار المنارة عمارة علي اسماعيل الطابق الاول .

س : ما وضعك الحالي بالنقابة ؟

ج : حاليا انا لست بالنقابة لأن فتح تريد الفتحاويين .

س : أي سنه كنت بالنقابة ؟

ج : جئتُ بديل على امانة السر عام 2008 وكنت بمسمى امين السر وكان النقيب في تلك المرحلة بسام النوباني وبعد عام 2008 لم يحصل اتفاق بيننا وبين فتح وخرجت من النقابة وبعد عام 2008 لم احصل على أي شيء في النقابة غير عضو مجلس استشاري لأطباء الاسنان لغاية الان، علماً بأنني كنت امين سر النقابة من عام 1998 وحتى عام 2000 وبعد ذلك استلمت نائب نقيب اطباء الاسنان من عام 2000 ــ 2004 وكان النقيب سعيد درّس وهنا يجب الإشارة ان الدورة في نقابة الاسنان تكون سنتين ولا يحق للنقيب ترشيح نفسه الى لدورتين لكن بسبب الظروف والانتفاضة استمر سعيد لعام 2004 واصبح النقيب مروان عبد العزيز من دورة 2004 ــ 2006 وكان الدكتور سعيد درّس صديقي اللدود وكنا نختلف بشكل مهني وكنت اغرد خارج الصف النقابي وحسب معلوماتي ان الدكتور سعيد كان حزب شيوعي حتى بداية التسعينات وبعد ان جاءت السلطة حول الى فتح ومن باب المداعبة كان يطرح الانضمام لحركة فتح وكان يقول ان حركة فتح اثبتت جدارتها وكان الدكتور سعيد يعمل بالإغاثة الطبية واعتقد انه تركها عام 1996 ولا اعرف سبب ترك الدكتور للإغاثة واعتقد انه كان مسؤول ميداني في الإغاثة وحسب معلوماتي كان وضعه الصحي جيد وكان يتباهى بوضعه الصحي وقبل وفاته كان يعاني من احتقان والتهاب في الجيوب الأنفية وزوجة سعيد هي فلسطينية وتقيم في الاردن وكنا نعلم انه يوجد مشاكل بينه وبين زوجته .

س : من الذي دعم سعيد درّس في النقابة ؟

ج : حركة فتح لكن لا اعرف اشخاص لكن المنظمات الشعبية وكان مسؤولها الدكتور سمير شحادة واشخاص فيها والمكتب الحركي لفتح دعموا سعيد درّس وفي الحوارات كان الدكتور سعيد يمثل فتح وانا كنت اُمثل الجبهة الشعبية وكنت احس ان له شبكة علاقات كبيره داخل فتح وهذا استنتاج وهو يسّر لنا زيارة رفيقنا احمد مسلماني وايام القدس كان فيصل الحسيني يتدخل في الانتخابات وليس من خلال سعيد بل من خلال انيس القاق نقيب الاسنان في تلك الفترة .

س : من هم الاصدقاء المقربين لسعيد درّس ؟

ج : الذين كانوا ينسقوا معه مثل الدكتور ابراهيم غنام والدكتور مروان عبد العزيز وكانوا قادة الحملة الانتخابية مع سعيد وجاء مروان بعد سعيد مباشره .

س : هل كنت تزور الدكتور سعيد درّس في عيادته ؟

ج : نعم كنت ازوره من اجل امور نقابيه وعيادة الدكتور سعيد كانت فوق فرن خلف .

س : هل كان الدكتور سعيد يسافر للخارج ؟

ج : نعم واعتقد ان اخر زياره كانت له الى السودان وسافرت انا معه الى تونس وحسب معلوماتي كانت كل زيارات الدكتور سعيد من أجل مؤتمرات .

س : هل كان يحضر اجتماعات بالقدس ؟

ج : نعم ونحن كنا نحضر اجتماعات ايضا وكانت بخصوص مجلس النقابة وكنا ننزل من الرام الى بيت حنينا وهناك نمشي على الاقدام وكان دخولنا للقدس تهريب .

س : هل كان الدكتور سعيد درّس ممنوع من السفر ؟

ج : حسب معلوماتي لم يكن ممنوع .

س : من الذي اخبرك ان الدكتور سعيد توفي ؟

ج : الدكتور إبراهيم غنام .

س : انت تفاجأت من وفاة سعيد لأنك رأيته قبل أسبوع من الوفاه وكان طبيعي ولم يشكو الا من احتقان في الجيوب ؟

ج : نعم يجب ان يكون هذا الالتهاب او الاحتقان في الجيوب عابر ويزول من خلال الدواء وكان الدكتور يقول ان هذا الاحتقان له فتره.

س : انتم كنقابه هل طلبتم أي تقرير من أجل تحديد سبب الوفاه ؟

ج : في وقت وفاة الدكتور سعيد درّس انا لم اكن عضو مجلس في النقابة ولا اعرف ان كانت النقابة طلبت ام لا او اخذوا الموضوع حسب كلام الاهل لا اعرف تلك التفاصيل .

س : حسب ما سمعت ما هو سبب وفاة سعيد درّس ؟

ج : التهابات حاده في الرئتين أدت الى الوفاه .

س : هل سمعت ان له علاقه باغتيال ابو عمار ؟

ج : نعم سمعت على صفحات الفيسبوك بناءً على ما قيل على لسان عزام الاحمد وانا استهجنت هذا الكلام وكان كلام عزام الاحمد ( يقال ان هناك شخص كان يتردد على الرئيس وكان طبيب اسنان وكان يذهب على قبر الرئيس ويبكي يوميا ) وكانت الإشارة الى الدكتور سعيد وانا كنت اقول انهم يريدوا تخريجه للموضوع .

س : لماذا استهجنت أن يكون للدكتور سعيد دور في اغتيال الرئيس ابو عمار ؟

ج : كنت اعرف الدكتور سعيد وكنت اعرف حرارة انتماءه لحركة فتح وحبه للرئيس ابو عمار كان قوي وواضح وكان يعبر عنه بشكل كبير .

س : هل سمعت ان الدكتور سعيد قام بخلع ضرس الرئيس ابو عمار ؟

ج : لا ، لكن اتصل بي القزاز ابو تميم وقال لي ان الرئيس يعاني من وجع وانا لم اكن موجود وكنت خارج العيادة والدكتور الذي رأى الرئيس في تلك اللحظة هو هشام الدجاني.

س : هل سمعت ان سعيد كان يشرف على اسنان الرئيس اثناء زيارته للمقاطعة ؟

ج : حسب معلوماتي لا .

س : حسب معلوماتك او مسموعاتك هل كان الدكتور سعيد درّس يتردد على المقاطعة ؟

ج : لا اعرف لكن كنت احس انه واصل وله علاقات داخليه كبيره لكن كنا نزور الرئيس على شكل وفود واعتقد اننا زرنا الرئيس 3 مرات .

س : هل كانت وفاة سعيد طبيعية ام غامضه ؟

ج : كانت مستهجنه ومفاجئة.

س : كيف تم فتح البيت على سعيد ؟

ج : كان سعيد في البيت لوحده وكان الباب مغلق من الداخل وصعدوا الى السطح ونزلوا على بيت سعيد وكان على قيد الحياه وكان من المفترض ان يذهب سعيد من اجل ان يجلب بناته من المدرسة ولا اعرف من هم الذين صعدوا الى البيت وعندما اخذوا سعيد على الرعاية الطبية كان قد تجاوب لكن بشكل غير قوي وبعد ذلك اخذوه الى مستشفى الفرنساوي بالقدس وهذا يدل على امل لحياة سعيد .

س : الم تطالبوا بتقرير طبي من أجل كشف ظروف وفاة صديقكم ؟

ج : سألنا الاهل والمحيط وسألنا اخوه الدكتور خليل وقال ان سبب الوفاه التهاب حاد على الرئتين .

س : هل حصل اجراء رسمي من النقابة ؟

ج : لا اعرف .

س : من الذي يمكن له ان يجيبنا في النقابة بخصوص هذا الاجراء ؟

ج : الدكتور مروان عبد العزيز وكان في حينها نقيب اطباء الاسنان وابراهيم غنام اعتقد انه كان امين السر وهو يعرف اكثر مني .

س : هل دخل الجيش الاسرائيلي على اكثر من عياده وهل كسروا العيادات ؟

ج : نعم وحصلت سرقات وتم سرقة اجهزه وانا وسعيد درّس وابراهيم غنام عملنا جوله للوقوف على حجم الاضرار التي حصلت في العيادات .

س: ماذا تعرف عن اسباب وفاة الرئيس ابو عمار؟

ج: لا اعرف شيئا غير استنتاجاتي التي تقول انه مات مقتولا وهذا بسبب انه كان مستهدف وشارون كان يريده بأي طريقه لكن لا تثير الرأي العام.

س : هل تعرف كيف مات ابو عمار هل مات مسموما ام ماذا ؟

ج : انا اقول انه مات مسموما لكن لا استند الى أي دليل لكن بعض الكلام من بسام ابو شريف كان يقول انه يوجد تربص وقضية اغتيال وديع حداد بالشوكولاتة دليل وقضية خالد مشعل ايضا دليل اخر .

س : ما هي الشكوك التي كانت تثيرك في قضية سم ابو عمار ؟

ج : الرئيس وصل الى حد لا يستطيع ان يقدم أي نوع من التنازلات واسرائيل اعتبرت ابو عمار عائق امامها ويجب ان تتخلص منه وفي اخر الايام كانت انتكاسه قويه لأبو عمار .

س : هل كان سعيد درّس يعالج الرئيس ؟

ج : لا اعرف لكن اعتقد ان الدكتور ابراهيم اقرب الى هذا الوضع واعتقد انه اعرف مني في هذه النقاط .

س : هل تؤكد او تنفي او تستبعد ان يكون للدكتور سعيد علاقه بوفاة الرئيس ؟

ج : انا استبعد ومن خلال معرفتي بسعيد وانتماءه ودفاعه انا استبعد ان يكون له علاقه بقضية الرئيس ابو عمار .

س : بماذا تفسر بكاء الدكتور سعيد على ضريح ابو عمار لأيام متتاليه ؟

ج : انا لم اعرف هذا الكلام ولكن لو علمت بهذا الكلام اقول ان السبب هو حبه وانتماءه للرئيس ابو عمار وكان يدافع بشكل مستميت عن الرئيس .

تليت عليه اقواله امام اللجنة وأقر بصحتها ووقع عليها بتاريخ 11 ــ 5 ــ 2013