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نتائج قرعة الحج في غزة.. أسماء الحجاج المقبولين لعام 2023

نتائج قرعة الحج في غزة.. أسماء الحجاج المقبولين لعام 2023
نتائج قرعة الحج في غزة.. أسماء الحجاج المقبولين لعام 2023

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نتائج قرعة الحج في غزة.. أسماء الحجاج المقبولين لعام 2023، أعلن مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة، عن إجراء قرعة الحج اليوم السبت.

 

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قرعة الحج في غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، عن إجراء مراسم القرعة لاختيار حجاج قطاع غزة المحافظات الجنوبية للموسم 1445 هجري، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وقال مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة، "وصل عدد المسجلين هذا العام إلى 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم".

وتابع الصوالحة، "بخصوص دفع مبلغ 1500 دينار فإن هذا المبلغ تم رصده بقرار لجنة الحج لإثبات جدية وقدرة المسجلين، ونعمل ليل نهار لإجراء القرعة".

لمشاهدة القرعة "اضغط هنا" .

 

كشف قرعة الحج 2023

 

 

 

 

 

 

اختلاف تسعيرة العمرة

وبيّن أن سبب اختلاف تسعيرة العمرة خلال شهري شعبان ورمضان نظرًا لأن عددًا كبيرًا من العالم الإسلامي يحبون الاعتمار في هذه الأشهر ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن والطيران".

وأشار الصوالحة إلى أن ارتفاع أسعار السكن في مكة والمدينة وتذاكر الطيران وأجور النقل الداخلي وأتعاب مؤسسة الطوافة والزمامة هي السبب في ارتفاع تسعيرة الحج عن الأعوام السابقة".

ومضى قائلًا: "نقدم في كل عام تحليلًا لمبلغ تسعيرة الحج نوضح فيه بالتفصيل المصروفات والخدمات المقدمة وقيمتها".

وأكد الصوالحة أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء (المحرم) أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.

 

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رابط مختصر
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