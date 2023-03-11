تعرف على قصة وموعد عرض مسلسل ميلاد الفجر 2

مسلسل ميلاد الفجر 2 مسلسل تاريخي ثوري في قالب درامي كبير، يناقش قضايا وطنية مهمة وقعت خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، كما تدور أحداثه في فلسطين والشتات.

ومن المقرر عرض مسلسل ميلاد الفجر (الجزء الثاني) في تمام الساعة العاشرة ليلاً طيلة أيام شهر رمضان المبارك 2023، عبر قناة القدس اليوم الفضائية.

قصة مسلسل ميلاد الفجر الجزء الثاني

تدور قصة مسلسل ميلاد الفجر 2 "انــتــفــــاضـــة" حول انتفاضة الأقصى؛ كونها تشكل جزءاً كبيراً من محطّات الحقبة التاريخية للقضية الفلسطينية بدءاً من دخول رئيس الحكومة (الإسرائيلية) السابق (أرئيل شارون) المسجد الأقصى، واستشهاد الطفل محمَّد الدرَّة، وانتفاضة الشعب، ومقاومة الفصائل وصراع العقول والأدمغة مع الاحتلال، وتنفيذ العمليات البطولية في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وصولاً إلى تطوير المقاومة ومواكبة مراحل تطورها خلال انتفاضة الأقصى.

ويهدف المسلسل لإيصال الرواية الفلسطينية لجميع أنحاء العالم، ويخوض (حرب الرواية) مع الاحتلال الذّي يحاول تشويه صورة مجتمعنا الفلسطيني ومقاومته، وقلب الحقائق، وتزوير التاريخ، ودس السم في العسل.

والجزء الثاني من المسلسل يكشف السّتار عن حقيقة الاحتلال (الإسرائيلي)، مُظهراً جرائمه وبطشه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الصَّامد والمتمسّك بحقّه ومقاومته المشروعة حتى تحرير بلاده.

كما يُرسل عدّة رسائل اجتماعية وإنسانية مهمّة للجماهير من خلال بعض الشخصيات والأحداث التي توضّح واقع المجتمع (الإسرائيلي) بكافة أطيافه وخلفياته القومية، ويسلط الضوء على حياة الضباط وأبنائهم وعوائلهم، وكل ما يدور خلف المؤسسة العسكرية والأمنية.