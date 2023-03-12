ميتا تعلن العمل على شبكة اجتماعية جديدة

أعلنت شركة "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك أنها تعمل على منصة اجتماعية جديدة "لمشاركة الرسائل النصية"، في مشروع يعتبر منافسًا محتملًا لمنصة تويتر.

وبعد تقارير نشرها موقعا "بلاتفورمر" و"ماني كونترول" الإخباريان، أكدت "ميتا" أمس الجمعة، أنها بدأت العمل على المنصة الجديدة.

وقالت المجموعة الأمريكية في بيان مقتضب، أنها تستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولامركزية؛ لمشاركة الرسائل النصية".

وذكرت تقارير إعلامية أن تطبيق "ميتا" الجديد سيستخدم تقنية قابلة للتشغيل المشترك مع شبكة "مستودون"، ومنصات أخرى.

واعتبرت هذا خروجًا واضحًا عن الممارسة المعتادة لشركات التكنولوجيا العملاقة، مع استمرار منصات مثل إنستغرام ويوتيوب العمل باستخدام خواديم الشركة وفق قواعد صارمة.

وتعمل "مستودون" مستخدمة خواديم حوسبة لامركزية مع عدم وجود إدارة أو سلطة مركزية مسؤولة.

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عانت المنصة أعطالًا وشهدت عمليات تسريح موظفين فيما توقف معلنون عن التعامل معها؛ بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.