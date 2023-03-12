عائلات شهداء نابلس ترفض استقبال أجهزة السلطة

رفضت عائلات شهداء نابلس استقبال أجهزة الأمن التابعة للسلطة في بيوت العزاء، وأبلغتها بعدم الحضور.

ووفق مصادر محلية، فإن عائلات شهداء نابلس رفضت حضور أجهزة أمن السلطة.

وطرد شقيق الشهيد جهاد الشامي الذي استشهد في اشتباك مسلح مع سلطات الاحتلال صباح اليوم، الضابط في أمن السلطة أبو عرب البسطامي وقال له: "أنت عذبت أخوي، كيف جاي تعزي فيه".

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد محمد الدبيك، الذي استشهد صباح اليوم بصحبة الشامي، أفرج عنه أول أمس من سجون جهاز الوقائي التابع للسلطة.

واستشهد ثلاثة مقاومين، صباح اليوم الأحد، خلال اشباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب حاجز صرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إن الشهداء هم: جهاد محمد وصفي الشامي (٢٤ عاماً) وعدي عثمان رفيق الشامي (٢٢ عاماً)، ومحمد رائد ناجي دبيك (١٨ عاماً)، فيما بلغ عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري ٨٤ شهيداً.