الأونروا تضيف عدد من المستفدي للمساعدات الغذائية،، قامت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بإضافة دفعة من أسماء مستفيدي كابونات وكالة الغوث للأسبوع القادم.

ودعت المعنيين بضرورة الفحص عبر موقع كابونات الوكالة لمعرة موعد استلامهم والمكان.

لفحص "الكابونة الموحدة" "اضغط هنا".

روابط ذات صلة: الأونروا بغزة رابط فحص توزيع الكابونات الموحدة للدورة الجديدة

سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" رابط توزيع المساعدات من خلال موقع "كابونات" الوكالة، تفاصيل "الكابونة الموحدة".

فحص كابونات الوكالة الجديدة



أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن موعد توزيع المساعدات الغذائية "الكابونة" للدورة الجديدة، وذلك وفق النظام الجديد.

وقالت الوكالة إنه تم البدء بتوزيع المساعدات الغذائية "الكابونة" للدورة الجديدة، مضيفةً أنه سيتم إضافة تواريخ الاستلام للمستفيدين بشكل أسبوعي

وأضافت أن تواريخ الاستلام للمستفيدين من المساعدات الغذائية للدورة الجديدة ستكون تباعاً، موضحتاً أن تحديث الرابط المخصص لفحص المساعدات الغذائية "الكابونات".

وأوضحت الأونروا بأنها مستمرة باستخدام النظام الموحد في توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة في القطاع، وتسعى جاهدة لتحسين هذا النظام بما يخدم اللاجئين.

لفحص "الكابونة الموحدة" "اضغط هنا".



الكابونة الموحدة



أشارت أن الأسباب التي دفعتها لاعتماد نظام "الكابونة الموحدة"، هو مستوى الفقر الذي أضحى به قطاع غزة، فأصبح الجميع يعاني من الفقر.

لذا جاء هذا التوحيد للمساعدات الغذائية، كما أن حصة الشخص الواحد من "الكابونة الموحدة" ستأتي على النحو التالي:

25 كيلو دقيق لكل شخص.

2 كيلو رز لكل شخص.

1 علبة زيت لكل شخص.

نصف كيلو سكر لكل شخص.

0.8 حليب لكل شخص.

نصف كيلو عدس لكل شخص.

1 كيلو حمص لكل شخص.

وطالبت الأونروا كل لاجئ فلسطيني بضرورة تحديث بياناته أو تعديلها لإضافة حالات "الزواج، الطلاق، الوفاة، تسجيل الأولاد، مواليد جدد" لكرت المؤن.

للتحديث "اضغط هنا".