الاحتلال يعتقل طفلا شرق بيت لحم وينفذ مداهمات بجنين

اعتقلت قوات الاحتلال، الأحد، طفلاً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ونفذت حملة دهم في جنين.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت صهيب موسى الشاعر (17 عاماً)، بعد دهم منزل والده في حي الشاعر غرب البلدة.

إلى جانب ذلك، نفذت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، ظهر الأحد، حملة دهم وتفتيش في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة، وداهمت منزل المواطن محمود أبو بكر وفتشته بدعوى البحث عن نجله كامل، حيث لم يكن في المنزل.

كما داهمت قوات الاحتلال ناديا وصالون حلاقة للمواطن رباح أبو حماد ودققت في هويات زبائنه، وسلمت شاباً من عائلة إغبارية بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً في محيط المدارس، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أُطلقت خلالها القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.