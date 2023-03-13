التعليم تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023.

وأوضحت التعليم العالي في بيان صحفي، أنه بإمكان الطلبة معرفة نتائجهم من خلال الرابط www.mohe.pna.ps/Alshamil أو التواصل مع كلياتهم.

وأشارت إلى أن عدد المتقدمين للامتحان في هذه الدورة بلغ 1790 طالبا/ة، نجح منهم 1290؛ بنسبة نجاح عامة بلغت 72.1%، لافتةً إلى أنه تم عقد الامتحان في 29 كلية بالمحافظات الشمالية والجنوبية.

يُشار إلى أن وزارة التعليم العالي أعفت طلبة مدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان في هذه الدورة ودورات سابقة دعماً لصمودهم.

المصدر: القدس