بث مباشر| حراك المعلمين يعتصم أمام مقر حكومة اشتية رغم تضييقات الأمن

نشرت أجهزة أمن السلطة صباح اليوم الاثنين عدة حواجز على مداخل المدن والمحافظات في محاولة لعرقلة وصول المعلمين الذين ينوون المشاركة في اعتصام للمعلمين امام مجلس الوزراء في رام الله.

وقال معلمون إن الأجهزة الأمنية نصبت حواجز على مداخل المدن، في محاولة لمنع وصول المعلمين للاعتصام الذي جرت الدعوة اليه أمام مجلس الوزراء.

ودعا حراك المعلمين الذي يخوض إضرابا عن العمل، إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية.