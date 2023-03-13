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بث مباشر| حراك المعلمين يعتصم أمام مقر حكومة اشتية رغم تضييقات الأمن

الاعتصام
الاعتصام

الضفة- الرسالة نت

نشرت أجهزة أمن السلطة صباح اليوم الاثنين عدة حواجز على مداخل المدن والمحافظات في محاولة لعرقلة وصول المعلمين الذين ينوون المشاركة في اعتصام للمعلمين امام مجلس الوزراء في رام الله.

وقال معلمون إن الأجهزة الأمنية نصبت حواجز على مداخل المدن، في محاولة لمنع وصول المعلمين للاعتصام الذي جرت الدعوة اليه أمام مجلس الوزراء.

ودعا حراك المعلمين الذي يخوض إضرابا عن العمل، إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية.

 
تغطية صحفية: اعتصام مركزي للمعلمين في رام الله للمطالبة بحقوقهم

تغطية صحفية: اعتصام مركزي للمعلمين في رام الله للمطالبة بحقوقهم

Posted by Jmedia on Monday, March 13, 2023

 

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السلطة حراك المعلمين

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