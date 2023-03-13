تراجع أسعار النفط عالميًا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وكذلك الأسهم، إذ أثار انهيار بنك سيلكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة؛ لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار، أو 1.7%، إلى 81.34 دولارًا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولارا أو 1.8% إلى 75.28 دولارًا للبرميل.

وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيلكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأمريكية بداية الأسبوع.

وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.7% بعد أن خسر 3.8% يوم الجمعة. وبدأت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة، أمس الأحد، لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

وتعتبر معنويات السوق "هشة"؛ إذ زادت المخاوف من توجه الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، وفق محللين اقتصاديين.

وفي 10 مارس الجاري، أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008.

وأعلنت السلطات المالية في الولايات المتحدة، أمس، خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في البنك من استرداد أموالهم.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك "سيليكون فالي" على بقية النظام المصرفي، واستبعدت السلطات إنقاذ البنك عبر ضخ أموال فيه، لكنها أكدت أنها ستحمي جميع الودائع.

ورغم التطمينات إلا أن حالة من الذعر تسود بالأسواق، حيث أدى ذلك إلى تراجع الأسهم الأوروبية، وسط توقعات بانخفاض بورصة "وول ستريت" اليوم أيضا.