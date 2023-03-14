تعرف على أجمل الهدايا في عيد الأم 2023، يصادف يوم الأم الواحد والعشرين من شهر آذار/ مارس من كل عام، ويتصعب الكثير من الناس في اختيار هدية للأم في عيد الأم.

وبالذات لو كانت الأم من النوع الذي يتخلى عن رفاهيته لمصلحة الإنفاق على الأسرة، أو تقدمت في العمر، فصار شراء الحقائب والملابس إهدارا للمال.

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أفكار هدايا للأم 2023

هدايا الحلوى يعتبر الكثير من الأفراد أن الحلويات من الهدايا التي تحبها الأمهات، لذا يمكن تحضير علبة كبيرة، أو صندوق جميل يتضمن مجموعة من المأكولات والأطعمة اللذيذة والشهية والمفيدة.

صناعة وتفصيل ثوب للأم تزيد حساسية جلد الأمهات بتقدم العمر، ويصبحن دقيقات في اختيار الملابس المريحة لهن، وهي الفضفاضة، المصنوعة من القطن الخالص، لذا قدم لها ثوب مريح للحركة.

إعداد وجبات وطعام عائلي تتضاعف حساسية بعض الأمهات ضد الهدايا الباهظة الثمن، ويطلبن إظهار بعض الحب بدلا من ذلك قد يكون الحب هدية لا تقدر بثمن، وغير مكلف ماديا، لكن لا يعرف كثيرون كيفية التعبير عنه.

هداية ألبوم صور من أجمل أفكار هدايا للأم هي ألبوم الصور، حيث لا يزال من الصعب على الأمهات والجدّات الاقتناع بحفظ أسعد اللحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حتى إن بعضهن يصمّمن على حفظ صور الأبناء والأحفاد على الأقراص الصلبة خوفا من ضياعها، أو لسهولة تصفحها، من دون التعامل مع تعقيدات المواقع الاجتماعية.

مجموعة أجهزة وأدوات طبية وتعتبر من أجمل أفكار هدايا للأم فهناك مجموعة كبيرة من الأجهزة والأدوات الطبية رخيصة الثمن.

ستلمس والدتك في تلك الهدايا اهتماما منك بصحتها، وستكتشف تأثيرها بالإيجاب على رفاهيتها، مثل: جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم ونبضات القلب.

أو جهاز قياس الضغط، مسند ظهر، داعم لكاحل القدم، دعامات الركبة، ساعة ذكية، جهاز تدليك لتخفيف آلام الرقبة والظهر.

هدايا للأم في عيد الأم مناسبة الثمن

وإليك أيضاً تشكيلة أخرى من أفكار هدايا للأم في عيد الأم 2023، ويمكنك اختيار أي منها حسب حاجتك ومقدرتك المادية وميزانيتك.

هاتف موبايل، ميدالية مفاتيح مميزة، باقة ورد صغيرة، مكنسة كهربائية، ماكينة لصنع القهوة، حذاء مريح للرجل، إهدائها وردة جميلة بلونها المفضل.

مفاجأة بتحضير وجبة إفطار أو غداء لذيذة، أخذها في جولة بإحدى الحدائق والمتنزهات، تقديم مبلغ مالي لشراء ما تحتاجه.

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