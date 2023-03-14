حماس تبارك تقدم الكتلة بانتخابات مجلس طلبة بوليتيكنيك الخليل

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لجموع الطلبة في جامعة بوليتيكنيك فلسطين في الخليل، بنجاح انتخابات مجلس الطلبة، والتي أظهرت تقدماً متميزاً لكتلة الوفاء الإسلامية برغم الملاحقة الأمنية والقمع والتهديد والتضييق المستمر.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، أن اختيار جموع الطلبة لكتلة الوفاء الإسلامية وانتزاع ثمانية مقاعد إضافية زائدة عن آخر انتخابات جرت في الجامعة، يعكس ثقة الطلاب بخيار المقاومة وممثليها.

وأوضحت أن التقدم يعكس قدرة الكتلة على تقديم أفضل خدمة لطلبة الجامعة، بعيداً عن الحزبية المقيتة والحسابات الأمنية الضيقة، داعية إدارات الجامعات إلى العمل الجاد لتوفير البيئة العادلة والمناسبة للتنافس بين الكتل الطلابية بعيداً عن العصا الأمنية.

كما دعت الأطر الطلابية في جامعة بوليتيكنك فلسطين إلى بذل الوسع في خدمة الطلاب، والتوعية بالمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والحفاظ على دور الجامعة والطلبة العلمي والثقافي والوطني، وترسيخ قيم الوحدة والتعاون والعمل المشترك بين أبناء شعبنا الفلسطيني.