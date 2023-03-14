بالصور/ القوى الوطنية والإسلامية تنظم وقفات إسنادية مع الأسرى في محافظات قطاع غزة

نظمت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة ومؤسسات الأسرى، في مختلف محافظات قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، وقفات غاضبة وداعمة للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم 30، لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير عليهم.



وشارك في الفعالية العشرات بينهم ممثلي الفصائل، رافعين لافتات تحمل صور الأسرى، وأخرى كتب عليها: "المجد والحرية لأسرانا الأبطال، أسرانا خط أحمر لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بهم، أسرانا الأبطال الحرية موعدنا، موحدون داخل السجون وموحدون خارج السجون".



وفي محافظة رفح، قال عضو جبهة النضال الشعبي أ. همام أبو مور خلال كلمة له عن القوى الوطنية والإسلامية: " أسرانا جبهة من جبهات فلسطين، يجب على كل فلسطين التوحد خلفهم.



وحمل أبو مور الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى، ولن يسمح شعبنا للاحتلال بفرض عقوباته وبالاستفراد بالأسرى.



وطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الأسرى، والمؤسسات الحقوقية الدولية بتوفير العلاج اللازم للأسرى والأسيرات، واعتبار قضيتهم حقوقية وإنسانية.



ودعا أبو مور شعبنا بكافة مكوناته السياسية والشعبية لتكثيف المشاركة في الفعاليات الخاصة بالأسرى، والدفاع عن حقوقهم حتي تحقيق حريتهم الكاملة.

كما تجمع مئات من الشبان الغاضبين في منطقة القلعة بمحافظة خانيونس معبرين عن تضامنهم مع الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي محافظتي الوسطى وشمال القطاع حمل مئات المواطنين لافتات يعربون فيها عن تضامنهم واسنادهم للأسرى.













