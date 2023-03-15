(أيقونة الثورة) سينشر مزيدا من تفاصيل اغتيال أبو عمار مساء اليوم

أعلن موقع أيقونة الثورة المتخصص في نشر تسريبات ملف التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات عن نيته نشر تفاصيل وحيثيات اغتيال الرئيس أبو عمار بناءً على محاضر وإفادات لجنة التحقيق.

وأفاد الموقع بأنه سيتم نشر المعلومات اليوم الأربعاء الساعة الرابعة مساءً، فيما سيتبع ذلك نشر لائحة الاتهام المتعلقة بأسماء المجرمين الذين كان لهم علاقة مباشرة في الجريمة.

ومنذ تأسيسه، ينشر موقع أيقونة الثورة إفادات التحقيق بمقتل عرفات لشخصيات بارزة في السلطة كانت قريبة منه قبل اغتياله.

ولم تعرف الجهة الرسمية التي تقف خلف الموقع، إلا أنها تمكنت من الحصول على معلومات مهمة جدًا وسرية، وتقوم بنشرها خلال فترات زمنية قريبة.

وتوفي ياسر عرفات في مشفى باريس العسكري في 11 نوفمبر 2004 بعد فترة من الحصار (الإسرائيلي) له في مقر المقاطعة برام الله وسط الضفة الغربية، فيما تم تشكيل لجنة التحقيق بعد مرور ست سنوات على اغتياله.