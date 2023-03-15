توقعات أوبك ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد هبوط كبير في الجلسة الماضية؛ إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة "أوبك" للطلب من الصين على تعويض ضعف ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتًا، أو 0.8%، إلى 78.07 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا، أي بنسبة 0.1%، إلى 72.03 دولارًا للبرميل.

وخسر خاما القياس أكثر من 0.4% يوم أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وارتدت سوق النفط بعد الخسائر الحادة في الآونة الأخيرة، تزامنًا مع استغلال بعض المستثمرين الهبوط لاقتناص الصفقات.

وقدم رفع أوبك توقعاتها للطلب الصيني على النفط دعمًا أيضًا، لكن المستثمرين ما زالوا متخوفين من وقوع أزمة مالية واسعة بعد انهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، يوم أمس الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد، إلا أنها تركت توقعاتها لمجمل الطلب العالمي دون تغيير وعزت ذلك لمخاطر الانخفاض المحتمل في النمو العالمي.

وأثار انهيار بنكي "سيليكون فالي" و"سيجنتشر" الأمريكيَّين مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها البنوك الأخرى من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال العام الماضي.

وغذى ذلك تكهنات بأن يبطئ البنك إيقاع التشديد النقدي.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، إن تحالف أوبك+ سيلتزم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر تشرين الأول حتى نهاية العام الجاري.