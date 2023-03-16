اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال نابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء الأربعاء، بين مقاومين وقوات الاحتلال شرقي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت شارع المريج في نابلس.

أصيب مواطن بقنبلة غاز، والعشرات بالاختناق، جراء اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، في الحي الشرقي من مدينة نابلس.

وقالت مجموعات عرين الأسود، في بيان لها: "في هذه الأثناء مجموعات عرين الاُسود تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وتشتبك بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك".

فيما أفادت مصادر صحفية، بأن مواطناً أصيب في يده، جراء إطلاق الاحتلال قنبلة غاز تجاهه، فيما أصيب العديد بحالات اختناق

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت الحي الشرقي من نابلس، تمهيداً لا قتحام المستوطنين مقام يوسف.

🎥من الاشتباكات المستمرة مع الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس. pic.twitter.com/iETnJorfWh — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 15, 2023