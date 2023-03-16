دعوات للتظاهر في عكا ضد هدم منازل عائلة أبو عيش

دعت مؤسسة مساواة الحقوقية الفلسطينيين في مدينة عكا للحشد والتظاهر في المدينة ضد سياسة الهدم التي طالت منازل عائلة أبو عيش.

وأشارت المؤسسة في دعوتها إلى أن التظاهرة ستكون اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ 11:30 أمام المحكمة (الإسرائيلية) في عكا.

وقالت المؤسسة في دعوتها للتظاهرة: "فلنقف معًل في مواجهة عمليات الهدم والترحيل لعائلاتنا في عكا".

وفي الـ 14 من فبراير الماضي، هدمت الآليات (الإسرائيلية) منازل عائلة أبو عيش بحماية مشددة من القوات (الإسرائيلية)، والتي يسكنها ما يزيد عن 20 شخصًا بينهم أطفال بحجة البناء دون ترخيص

وأفاد مراسل الجرمق الإخباري بأن الشرطة (الإسرائيلية) اقتحمت منازل عائلة أبو عيش بعكا في حينه وشرعت بإخلائها تمهيدًا لهدمها بحجة البناء دون ترخيص.

ويُشار إلى أن بلدية عكا تدعي بأن المنازل بنيت بدون ترخيص، في الوقت الذي تنفي فيه العائلة هذا الأمر، حيث أكدت العائلة في حديث سابق مع الجرمق بأن الأرض المقامة عليها المنازل مملوكة للوقف المسيحي والعائلة تدفع إيجار للوقف مقابل استئجارها.

وكانت عائلة أبو عيش قد قدمت استئناف على قرار محكمة الصلح (الإسرائيلية) بهدم المنازل إلى المركزية ثم إلى المحكمة العليا واللتين رفضتا الاستئناف وقالتا إن القرار لدى لجنة التنظيم والبناء في مدينة عكا.

وقال بلال أبو عيش في حديث سابق للجرمق، "أنام ليلًا ولكن أبقى متأهبًا، وفي حال سمعتُ أي صوت أستيقظ وأخرج لأرى ماذا يحدث، نحن نسكن في هذه المنازل المهددة، وهناك نحو 20 شخص فيها، بينهم 9 أطفال، كما أن أحد المنازل تسكنه فتيات فقط لم يتعدين مرحلة المدرسة".

الجرمق الإخباري