شاهد: الحركة النسائية في حماس تنظم (رواحل المجد) احتفالا بيوم المرأة العالمي

نظّمت الحركة النسائية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء مهرجانًا نسائيًا بمدينة غزة احتفالاً بيوم المرأة العالمي بعنوان "رواحل المجد".

المهرجان جاء بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يوافق 8 مارس من كل عام، وشارك به حشد نسائي واسع من أبناء الشعب الفلسطيني، وممثلات عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ونسوة من عوائل الشهداء والأسرى فقرات فنية وإنشاديه تعزيزًا لصمود المرأة، ومقاطع مصورة توثق نضال المرأة الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع مع الاحتلال.

وخلال المهرجان، أكدت الحركة النسائية في "حماس"، على أن المرأة تقف بجانب الرجل في المقاومة والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مسؤولة الحركة النسائية بـ "حماس" فاطمة شراب:" إن المرأة الفلسطينية لن تتخلى عن دورها في النضال والمقاومة من أجل ابنائها ولكي يعيش أهل فلسطين وابنائها بحرية وكرامة وعزة.

وشددت شراب على أن المقاومة هي السبيل الوحيد للتحرير، لافتةً إلى أن المرأة الفلسطينية على العهد باقية حتى تحرير الأقصى.

ووجّهت شراب رسالة للمرأة الأسيرة في سجون الاحتلال بأن فجر الحرية قريب جدًا بإذن الله، مقدمة الشكر لقائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحي السنوار لدعمه المتواصل للمرأة ودورها الريادي.

كما أعلنت شراب عن توفير 100 فرصة عمل للمُعيلات التي ليس لهن معيل لمدة 3 شهور، مقدمة الشكر لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس على هذه الجهود.

وقالت:" بعد جهود حثيثة مع دولة قطر استطعنا أن نوفر 100 فرصة عمل للخريجات الفلسطينية، وفي يوم المرأة ونصرةً سنحفظ العهد والوفاء".