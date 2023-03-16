البطنيجي: نتطلع لمساهمة أكبر من التجار والمواطنين لفك الغارمين

أكدت المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، العقيد أيمن البطنيجي، أن الشرطة في تعاون مستمر مع المواطنين وأهل الخير والتجار في قضية فكاك الغارمين.

وقال البطنيجي في حديث لـ "الرسالة نت" إن فكاك الغارمين تعتبر من أهم القضايا والتسهيلات التي تعمل عليها الشرطة الفلسطينية مع ذوي الاختصاص، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الغزيون.

وأشار إلى أن الجهود قبيل وخلال شهر رمضان المبارك لفكاك الغارمين تكون كبيرة، ونجد أن هناك مئات الغارمين الذين ينهون قضاياهم بمساهمة فاعلة من المبادرات الشبابية وأهل الخير والنشطاء في هذا المجال.

وأضاف البطنيجي: "للأسف أعداد الغارمين كبيرة في المجتمع، بفعل الوضع المعيشي والمالي الصعب، ونتطلع دائما للمساهمة في هذا الأمر عبر إعطاء الفرص للسداد وإنهاء القضايا".

ولفت إلى أن هناك عدة شروط لفكاك الغارمين، تتمثل أهمها في أن لا تكون على الشخص قضايا نصب واحتيال، وأن يكون التعثر سببه ذمة مالية فقط.

وخلال السنوات الأخيرة، تنشط مبادرات شبابية وتجار في قطاع غزة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الطرق والتي تدعو للتبرع وفكاك الغارمين، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.