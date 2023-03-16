عقب المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع على اغتيال أربعة فلسطينيين في جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي:" في الوقت الذي تقرر فيه قيادة السلطة المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية للالتفاف على ثورة شعبنا وخمدها يُقدم الاحتلال على الإسرائيلي على اغتيال 4 من أبطال المقاومة في جنين في جريمة جديدة سيدفع ثمنها". حسب قوله

وأضاف القانوع:" جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد عليها وشعبنا ومقاومته قادرون على ضرب الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه"

وتابع :ستظل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية حاضرة ومتصاعدة ولن يتمكن أحد من وقف تمددها أو منعها من الرد على جرائم الاحتلال".