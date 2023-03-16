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بالفيديو والصور.. جماهير غفيرة تشيع شهداء جنين

الرسالة نت- الضفة المحتلة

شيّعت جماهير فلسطينية، مساء اليوم الخميس، شهداء جنين الأربعة الذين ارتقوا بجريمة اغتيال نفذها جيش الاحتلال.

وقال مراسل "الرسالة نت"، إن مسيرة التشييع انطلقت من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجابت شوارع مدينة جنين متوجهة إلى مسقط رأس الشهداء الأربعة، حيث ألقيت نظرة الوداع عليهم في منازل ذويهم.

وأشار مراسلنا إلى أن المشيعين توجهوا إلى مسجد جنين الكبير لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم إلى مقبرة شهداء مخيم جنين لمواراتهم الثرى، وسط دعوات للانتقام من الاحتلال.

واغتالت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين بينهم اثنان من قادة المقاومة، وأُصيب 23 آخرون برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في جنين شمال الضفة الغربية.

والشهداء هم: يوسف صالح بركات شريم (29 عامًا)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عامًا)، والفتى عمر محمد عوادين (16 عامًا)، ولؤي خليل الزغير (37 عامًا).

وأعقب عملية الاغتيال اندلاع مواجهات عنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين وسط المدينة، تخللها إطلاق الرصاص الحيّ صوب المواطنين.

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