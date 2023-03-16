أجواء ربيعية غداً الجمعة ومنخفض جديد السبت

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن طقس فلسطين غدًا الجمعة سيكون ربيعيًا لطيفًا ومعتدلاً، قبل منخفض جوي سيطرأ على البلاد يوم السبت.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر فلسطين يوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية.

وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق.

وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتعرضت فلسطين لمنخفض جوي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تخللهما زخات كثيفة من الأمطار في بعض المناطق وعواصف رعدية.