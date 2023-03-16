القيادي أبو كويك: تصاعد جرائم الاحتلال سيولد مزيدًا من المقاومة

قال القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، إن تصاعد جرائم الاحتلال سيولد مزيدًا من عمليات المقاومة البطولية.

وبين أبو كويك أن شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتًا أمام جرائم الاحتلال الصهيوني، وأن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا سترتد عليه.

وطالب شعبنا بمزيد من الالتفاف حول خيار المقاومة وقضية الأسرى، وتشكيل حاضنة لها وتطوير المقاومة الشعبية.

وأوضح أن الاحتلال الصهيوني يشن هجمة شرسة تستهدف إنجازات الأسرى، والحركة الأسيرة لن تسمح بذلك.

وأكد أبو كويك أن مشاركة السلطة في قمة العقبة الأمنية شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، مضيفا: “يجب على السلطة تغيير نظرتها للواقع لأن هذه المرحلة فاصلة”.

وطالب ن الأمة بأن تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

واغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال مساء اليوم الخميس، القيادي في كتائب القسام يوسف صالح بركات شريم (29 عاما)، والقيادي في سرايا القدس نضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، وارتقى إلى جانبهما الشهيد الطفل عمر محمد عوادين (16عاما)، والشهيد لؤي خليل صغير (37 عاماً).

وأطلقت قوات إسرائيلية خاصة النار صوب المقاومين، بعد تسللها لمدينة جنين، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة للمدينة، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص.

وبارتقاء الشهداء الأربعة في جنين يرتفع عدد الشهداء في فلسطين إلى 88 شهيدًا فلسطينيًا ارتقوا منذ بداية العام 2023 الجاري، بينهم 15 شهيداً من الأطفال، وشهيدة من السيِّدات.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط شهيدها القسّامي القائد: يوسف صالح بركات شريم (29 عامًا)، والشهيد المجاهد القائد: نضال أمين زيدان خازم (28 عامًا)، والشهيد البطل: لؤي خليل صغير (37 عامًا)، والشهيد الفتى: عمر محمد عوادين (16 عامًا) الذين ارتقوا بنيران قوة صهيونية خاصّة، تسلّلت عصر اليوم الخميس إلى مدينة جنين.

وشددت حركة حماس على أن عملية الاغتيال الجبانة لاثنين من قادة المقاومة لن تمر دون عقاب، والاحتلال الذي خَبر المقاومة يوقن أن ردّها قادم، وبأنّ مسيرة المقاومة ماضية حتى التحرير.

وأكدت الحركة على أنّ شعبنا المجاهد لن يَبرح الرباط في أرضه، وسيواصل الدفاع عن قدسه والمسجد الأقصى المبارك، وإنّ رجال المقاومة يعرفون طريقهم نحو أهداف الاحتلال جيداً.