عبد العاطي للرسالة: مطلوب الضغط على السلطة للالتزام بالإجماع الوطني

طالب الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس هيئة حشد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حركة فتح بضرورة التركيز على التناقض الرئيسي مع الاحتلال، وضمان الضغط على قيادة السلطة الفلسطينية المتنفذة، للالتزام بمسار الإجماع الوطني، والذي عبرت عنه استطلاعات الرأي مؤخرًا.

وعبّر عن رفضه لبيان مفوضية حركة فتح الذي أساء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس على خلفية دعوته للسلطة بوقف ملاحقة المقاومين.

وقال عبد العاطي لـ"الرسالة نت" إنّه من " المعيب فتحاويا إصدار بيانات في إطار المناكفات السياسية، علاوة عن استخدام ألفاظ غير لائقة".

كما أكدّ أنه من المعيب استمرار التنسيق الأمني، والذهاب للقاء العقبة، ولاحقًا شرم الشيخ، في إطار مقاربة أمنية لجعل السلطة تواجه شعبها، وتهديد السلم الأهلي.

كما دعا عبد العاطي حركة فتح لوقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال، في ظل الظروف والتحديات الوطنية وتزايد جرائم حكومة المستوطنين المتطرفة.