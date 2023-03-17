أبو الرعد خازم لـ(الرسالة): المطلوب من أبناء شعبنا الالتفاف حول المقاومة

قال فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن وعمّ الشهيد نضال: "إن الاحتلال متجه لمزيد من المجازر، والمطلوب من أبناء شعبنا الالتفاف حول المقاومة والمقاومة فقط".

وأضاف خازم في تصريح خاص بـ(الرسالة نت): "حرب الإبادة فُرضت، وعار علينا أن نواجهها متفرقين، فإما أن ننهض معًا أو نُقتل فرادى".

وشدّد على أن الوحدة الوطنية يجب أن تقوم على مبدأ المقاومة بكل أشكالها، وإعادة إصلاح منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة، والعمل على إطلاق مبادرة تكافل اجتماعي وتضامن تُخفف الحصار المفروض على غزة، وتشكيل حالة اشتباك مشتركة سياسيا وقانونيا ونضاليا ضد الاحتلال.

وأكّد أبو الرعد على أن المقاومة تُمثل حالة إجماع لكل أبناء شعبنا، والمطلوب التكاتف الشعبي والوطني معها.