تحقيق / البوت.. نصب أم استثمار تحقيق / البوت.. نصب أم استثمار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال متجه لمزيد من المجازر

أبو الرعد خازم لـ(الرسالة): المطلوب من أبناء شعبنا الالتفاف حول المقاومة

الرسالة نت- خاص

قال فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن وعمّ الشهيد نضال: "إن الاحتلال متجه لمزيد من المجازر، والمطلوب من أبناء شعبنا الالتفاف حول المقاومة والمقاومة فقط".

وأضاف خازم في تصريح خاص بـ(الرسالة نت): "حرب الإبادة فُرضت، وعار علينا أن نواجهها متفرقين، فإما أن ننهض معًا أو نُقتل فرادى".

وشدّد على أن الوحدة الوطنية يجب أن تقوم على مبدأ المقاومة بكل أشكالها، وإعادة إصلاح منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة، والعمل على إطلاق مبادرة تكافل اجتماعي وتضامن تُخفف الحصار المفروض على غزة، وتشكيل حالة اشتباك مشتركة سياسيا وقانونيا ونضاليا ضد الاحتلال.

وأكّد أبو الرعد على أن المقاومة تُمثل حالة إجماع لكل أبناء شعبنا، والمطلوب التكاتف الشعبي والوطني معها.

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279613

كلمات مفتاحية

الاحتلال المقاومة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.