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موقع عبري: (إسرائيل) ستعزز انتشارها في الضفة والقدس خلال شهر رمضان

الرسالة نت- القدس المحتلة

ذكر موقع واي نت العبري، الجمعة، أن الجيش (الإسرائيلي) سيعزز من قواته النظامية في مناطق الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك، للسيطرة على أي محاولات لتصعيد الهجمات.

ووفقُا للموقع، فإن شرطة "حرس الحدود" التي تخدم في القدس المحتلة ستستدعي 4 سرايا احتياط استعدادًا للسيطرة على أي أحداث أمنية في المدينة.

وأشار إلى أنه جرت سلسلة تدريبات مؤخرًا لمحاكاة تصعيد على عدة جبهات كما جرى خلال "حارس الأسوار/ سيف القدس" في مايو/ أيار 2021.

وأشارت إلى أن هناك توصية بتقديم تسهيلات للفلسطينيين بزيادة عدد التصاريح الممنوحة لهم لزيارة الأقصى خلال شهر رمضان.

القدس

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279617

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