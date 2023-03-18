رفض فصائلي لمؤتمر شرم الشيخ وتأكيد على ضرورة تصعيد المقاومة

عبّر عدد من الفصائل الفلسطينية عن رفضها لمؤتمر شرم الشيخ ومشاركة السلطة فيه، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة لمواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأدانت حركة حماس قرار السلطة المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ مع الاحتلال (الإسرائيلي)، تزامناً مع تواصل جرائم الاحتلال ضد شعبنا.

بدوره، قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن "خيارنا ومصلحتنا المباشرة هي تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، ونرفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء".

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن المشاركة في هذا الاجتماع الأمني، تعني القبول بما يرتكبه الاحتلال من جرائم، وهي بمثابة مكافأة للعدو الصهيوني عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

بينما وصف أمين سر اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية إياد عوض الله، مشاركة السلطة في مؤتمر شرم الشيخ بأنها "خيانة صريحة لدماء الشهداء، وطعنة غادرة في خاصرة شعبنا الذي يتعرض لعدوان صهيوني شامل ومتواصل".

من جهته، أوضح الأمين العام لحركة الأحرار أن حضور السلطة لقمة شرم الشيخ، يأتي في إطار معاكس لإرادة شعبنا الفلسطيني، ويهدف لتعزيز التنسيق الأمني وضرب مشروع المقاومة.

وفي بيان صحفي مشترك، ذكرت الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفِدا أن "المشاركة في اجتماع شرم الشيخ يمثل إمعاناً مرفوضاً لاستمرار الانزلاق في نفس المسار، ويمثل تجاهلاً غير مسبوق للإجماع الفلسطيني، والبديل هو التطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني بإنهاء اتفاقيات أوسلو".