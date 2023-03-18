الأب حنا (للرسالة): أرفض التطاول على هنية ومؤامرات ‏إضعاف شعبنا لن تنجح

رفض الأب عطا الله حنا رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس، الإساءة والتطاول على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قائلا: "ليس مقبولا في الوقت الذي يتآمر الجميع على القضية الفلسطينية، التطاول أو التحريض على شخص هنية".
وأضاف حنا لـ"الرسالة نت": "أبناء شعبنا مطالبون جميعا بفتح مساحة للحوار المشترك، وسماع الرأي الآخر، فالاختلاف بوجهات النظر تحت سقف الوطن موجود ولا يعالج بهذه الطريقة".
وتعليقا على مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ الأمنية، قال حنا، إن بعض الأعداء يتربصون بقضيتنا ويستغلون مواضع الضعف والخلل؛ لتمرير مشاريعهم، وكل المؤامرات الهادفة لإضعاف شعبنا وتركيعه والنيل من معنوياته ستفشل.
وشددّ على أن وحدة الشعب، وقدرته على التلاقي بين مكوناته المختلفة في كل مناطق تواجده، من شأنها أن تشكل صمام أمان لإفشال هذه المشاريع.
ونبه إلى ضرورة توحيد الصفوف من أجل تصويب البوصلة، وتشكيل جبهة وطنية موحدة.