الأب حنا (للرسالة): أرفض التطاول على هنية ومؤامرات ‏إضعاف شعبنا لن تنجح

رفض الأب عطا الله حنا رئيس ‏أساقفة‏ الروم الأرثوذكس، الإساءة والتطاول على رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قائلا: "ليس مقبولا في الوقت الذي يتآمر الجميع ‏على القضية الفلسطينية، التطاول أو التحريض على شخص هنية".‏

وأضاف حنا لـ"الرسالة نت": "أبناء شعبنا مطالبون جميعا بفتح مساحة للحوار المشترك، وسماع ‏الرأي الآخر، فالاختلاف بوجهات النظر تحت سقف الوطن موجود ولا يعالج بهذه الطريقة".‏

وتعليقا على مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ الأمنية، قال حنا، إن بعض الأعداء يتربصون ‏بقضيتنا ويستغلون مواضع الضعف والخلل؛ لتمرير مشاريعهم، وكل المؤامرات الهادفة لإضعاف ‏شعبنا وتركيعه والنيل من معنوياته ستفشل.‏

وشددّ على أن وحدة الشعب، وقدرته على التلاقي بين مكوناته المختلفة في كل مناطق تواجده، ‏من شأنها‏ أن ‏تشكل صمام أمان لإفشال هذه المشاريع.‏

ونبه إلى ضرورة توحيد الصفوف من أجل تصويب البوصلة، وتشكيل جبهة وطنية موحدة.‏