قيادي فتحاوي يشن هجوما على حركته (مغتصبة ومحتلة من مرتزقة)

شنّن القيادي في حركة فتح أمين جميل، هجوما لاذعا على قيادة حركته في ظل استمرارها بنهج التنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين بالضفة.

وقال جميل في مقطع فيديو منشور على الفيسبوك إن، الحركة مغتصبة ومحتلة من مرتزقة تنسق أمنيا مع الاحتلال وتقدم معلومات للاحتلال (الإسرائيلي) في الوقت الذي تتصاعد به جرائم الاحتلال بالضفة.

وأضاف " الضفة الغربية بأكلمها ستثور على جرائمه مش سهل ينتسي.. شباب بتنغل دم.. بتجاهد وبتقاتل

وانت شغال بمسار تاني..بتشتغل تنسيق أمني عليه وبلاحقه وبجمع المعلومة للإسرائيلي.. والله الحكي هذا لو على أجسادنا مش رح يمشي".

وتابع "الذي بحاول يشكك بفتحاويتنا.. كل الشباب هان فتح.. بالنهاية احنا فلسطينية.. اللي بده يشكك بفتحاويتنا.. مش هاي فتح إلي بعرفها.. فتح مغتصبة.. فتح محتلة من مرتزقة.. فتح خط .. فتح تاريخ.. فتح مسار".

وشدد جميل على أن ما يجري معركة وعي وإما تختار قيادة فتح أن تكون مع المسار الفلسطيني أو (الإسرائيلي).

وختم حديثه "شو قصة تقعد مع الإسرائيلي وتعطيه معلومة أمنية، هذا مطارد.. وهذا لاحقه من هون.. وهذا بشكللنا احراج تعالوله بالليل، مين انتوا؟ مين انتوا؟ مين انتوا؟!، ولكم اتقوا الله.. اتقوا الله".