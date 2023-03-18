القيادي مرداوي: عقد اجتماع شرم الشيخ خطير للغاية ويأتي في سياق استهداف المقاومة

قال القيادي في حركة (حماس) محمود مرداوي، إن عقد قمة شرم الشيخ خطير للغاية ويأتي في سياق استهداف المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني.

وأكد مرداوي أن قمة شرم الشيخ تأتي في وقت يتوسع فيه مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس

وأضاف: "القمة تأتي لاعتراض إرادة الشعب الفلسطيني وليس لدعم وحماية الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يرى في هذه القمة خطورة بالغة ويطالب السلطة بعدم التماهي مع هذه القمة ومخرجاتها.

وانطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في وقفة احتجاجية غداً الأحد برام الله، رفضاً لمشاركة السلطة في مؤتمر "شرم الشيخ" مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" والفعاليات الشعبية والحراكات الشبابية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لعقد "لقاء شرم الشيخ" والمشاركة الفلسطينية.

وعبّرت عدد من الفصائل الفلسطينية عن رفضها لمؤتمر "شرم الشيخ" ومشاركة السلطة فيه، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة لمواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا.