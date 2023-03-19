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صحيفة إيرانية تختار الشهيد النابلسي رجل عام 2022

الصحيفة
الصحيفة

الرسالة نت- وكالات

 اختارت صحيفة طهران تايمز الإيرانية الشهيد إبراهيم النابلسي رجل العام تحت عنوان "إبراهيم، أسد نابلس".

ووصفت الصحيفة الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، الشهيد الفلسطيني بأنه رمز للمقاومة المسلحة الفلسطينية الجديدة بقيادة شباب الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن شجاعة الشهيد واستشهاده، أكسبه لقب "أسد نابلس"، بالإضافة إلى دوره في تشكيل مجموعة "عرين الأسود".

والنابلسي لمع اسمه كأحد أبرز الشخصيات المُطاردة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، بعد مشاركته في جنازة تشييع أصدقائه الشهيد عبود صبيح البالغ من العمر 29 عاماً، والشهيد محمد العزيزي البالغ من العمر 22 عاماً.

واستشهد ابراهيم النابلسي ومقاومون آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس بالضفة المحتلة، في آب من العام الماضي، بسبب دوره في العمليات ضد الاحتلال.

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ايران ابراهيم النابلسي عرين الاسود

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