هآرتس: اجتماع شرم الشيخ سيركز على تقوية السلطة في مواجهة المقاومة

قال مصدر سياسي (إسرائيلي)، إن الاجتماع الذي سيعقد في شرم الشيخ اليوم الأحد، سيركز على تعزيز السلطة الفلسطينية وتشجيعها للتحرك ضد تنظيمات المقاومة ومن ينفذون هجمات.

ووفقًا لمسؤول آخر تحدث لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإنه احتمال وقف التصعيد بعد اجتماع اليوم سيكون محدودًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك توجه بأن يتحول الاجتماع والذي عقد لأول مرة في العقبة بالسادس والعشرين من الشهر الماضي إلى منتدى دائم، وأنه ستعقد اجتماعات دورية من أجل تحقيق الأهداف الأمنية المرسومة له.

ورجحت الصحيفة أن تستضيف (إسرائيل) اجتماع في القريب، دون أن تستبعد مشاركة مسؤولين (إسرائيليين) قريبًا في اجتماع قد تستضيفه السلطة في رام الله.

المصدر: القدس