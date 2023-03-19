رئيس المجلس التشريعي بالإنابة يصدر بيانا عن مشاركة السلطة بلقاء شرم الشيخ

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور أحمد بحر، مشاركة السلطة برام الله في لقاء شرم الشيخ التآمري برعاية أمريكية، "وهي مرفوضة وطنيًّا وأخلاقيًّا وقانونيًّا".

وقال بحر: "اجتماع شرم الشيخ استكمال للقاء العقبة، ويأتي ضمن مساعي تصفية القضية الفلسطينية، ومنح الغطاء للاحتلال وحكومته الفاشية لمواصلة المجازر البشعة والعدوان على شعبنا وأسرانا ومقدساتنا".

وأكّد أن اللقاءات الأمنية مع الاحتلال خيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، "وإن كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومقاومته مصيرها الفشل".

ودعا السلطة برام الله للعدول عن هذا السلوك الذي يمثل استمرارًا لجريمة التنسيق الأمني، والعودة إلى خيار شعبنا المتمثل بحقه في المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة.