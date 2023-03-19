طرق عمل المخللات بالمنزل وبدون مواد حافظة لرمضان2023،، مع إقبال شهر رمضان 2023 يبدأ الناس عن البحث عن صوفات مخللات ناجحة تدوم طوال الشهر بنفس المذاق الرائع واللون المبهج، إليك طرق بعض أنواع المخللات التي لا تخلو أي سفرة في رمضان بدونها..

مخلل الكرنب

الكرنب المخلل لا يُسلق، فقط احضري الكرنبة وقطعيها بالسكينة بالطول والعرض وخلليه شرائح أو قطع عريضة حسب رغبتك.

وهي وصفة ممتدة من مطبخ الشرق الأوسط مع بعض التعديلات، ضعي الكرنب فى برطمان وعليه الماء والملح ورشة شطة وبعد يوميين سيكون جاهز للأكل ويمكنك وضع مخلل لفت معه بنفس الطريقة.

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مخلل اللفت

اغسلي اللفت جيدًا ، ثم ضعي عليه الملح واتركيه لمدة أربع ساعات حتى يفقد الماء الخاص به ثم تصفيه.

ضعي اللفت فى برطمان وضعي عليه ماء وملح ومعلقة سكر وفصيين ثوم مقطعيين وضعي معه قطع بنجر إذا اردتي لونة احمر.

مخلل القرنبيط

القرنبيط المخلل لا يُسلق، فقط نظفي القرنبيط وفصصيه وردات صغيرة واغسليه وضعيه في برطمان وعليه الثوم متقطع والفلفل الأخضر والملح ورشة خل صغيرة ويمكن وضع جزر مبشور وقطعة بنجر، وضعي عليه الماء واتركيه اسبوع حتى تمام النضج.

مخلل الجزر

نغسل الجزر جيدًا ونقطعه اصابع ونضع في الكبة ملح، فلفل أخضر أو أحمر حامى، شطه، معلقة كبيرة سكر، فصين ثوم ونفرمهم ونضعهم على الجزر المقطع فى ونكمله بالماء وونرج البرطمان ونتركه من أسبوع إلى 10 ايام

مخلل الليمون المسلوق

كيلو الليمون يأخذ تقريبا ربع كوب ملح، احضري إناء وضعي الليمون وغطيه بالماء واسلقيه على النار فقط غلوتين وصفي الماء منه واغسليه بالماء وانقعيه في مياه جديده وغيري الماء له كل يومين.

احضري البرطمان وضعي الليمون ومعه الفلفل الأخضر الحامي وعليه الملح ثم تعصري عليه ليمونه وأكملي بالماء وضعي الملح والخل وتغلقي البرطمان.

مخلل الخيار

نحضر خيار، ملح، ثوم مفروم، وثوم سليم، ومعلقة سكر، وشطة، وفلفل ونحضر التتبيلة ملح ونضع عليها الثوم سواء مفروم أو قطع ومعلقة سكر وفلفل.

نضع الخيار فى البرطمان ونضع عليه التتبيلة ثم الماء وفصوص الثوم وتغطي البرطمان بكيس أولا ثم الغطاء حتى لا يدخله أي هواء.

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